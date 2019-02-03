السعودية اليوم / "واس" تنقل فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بأكثر من 200 خبر وتغريدة



ملهم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أبرزت وكالة الأنباء

وجمالها، وسط حضور كثيف من محبي تربية الصقور من داخل المملكة ومن دول الخليج والدول العربية.

ونقلت " واس" هذه الفعاليات عبر أيقونة خصصتها على موقعها الإلكتروني ليكون جاذبًا للمتابعين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وقدمت جهودها بقوالب إعلامية مختلفة تمثلت في الأخبار، والتقارير، واللقاءات الصحفية، والقصص المعبرة باللغة العربية، واللغات: الإنجليزية،

الفرنسية، الروسية، الصينية والفارسية، مصحوبة بصور فوتوغرافية التقطها مصورو "واس" بكاميرات احترافية عالية الدقة، وبلغ إجمالي ما بثته من أخبار أكثر من 200 خبر وتقرير طيلة مدة المهرجان، مصحوبة بنحو 650 صورة فوتوغرافية.

وفي مقابل ذلك، كثفت "واس" من نقلها للفعاليات عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بثت 50 تغريدة معها 135 صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو، و10 مقاطع أخرى على " السناب شات "، و 133 صورة فوتوغرافية على الإنستجرام.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي حضره العديد من هواة الصيد ومربي الصقور، وعشاق الرحلات البرية من داخل وخارج المملكة المحفل الدولي الكبير في منطقة الخليج العربي والأضخم في مجال تربية الصقور من حيث المشاركة التي بلغت 1723 صقر، ومن حيث المسابقات التي

بلغت جوائزها 17 مليون ريال.

وتأتي هذه الخدمات الإعلامية التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية "واس" في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحفيز الاستفادة من إمكانيات القطاعات الحكومية، حيث تمنح خمس باقات رعاية للراغبين في رعاية "واس" المتخصصة، لتنقل من خلالها كل فعالية للمتلقين بشكل أكثر

عمق ودقة واحترافية سواءً داخل المملكة أو خارجها.

// انتهى //

20:33ت م

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ملهم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأبرزت وكالة الأنباء السعودية فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في نسخته الأولى الذي نظمه نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2019م، وتضمن عددًا من النشاطات التراثية، والرياضية، والثقافية المعنية بالصقور وتاريخهاوجمالها، وسط حضور كثيف من محبي تربية الصقور من داخل المملكة ومن دول الخليج والدول العربية.ونقلت " واس" هذه الفعاليات عبر أيقونة خصصتها على موقعها الإلكتروني ليكون جاذبًا للمتابعين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وقدمت جهودها بقوالب إعلامية مختلفة تمثلت في الأخبار، والتقارير، واللقاءات الصحفية، والقصص المعبرة باللغة العربية، واللغات: الإنجليزية،الفرنسية، الروسية، الصينية والفارسية، مصحوبة بصور فوتوغرافية التقطها مصورو "واس" بكاميرات احترافية عالية الدقة، وبلغ إجمالي ما بثته من أخبار أكثر من 200 خبر وتقرير طيلة مدة المهرجان، مصحوبة بنحو 650 صورة فوتوغرافية.وفي مقابل ذلك، كثفت "واس" من نقلها للفعاليات عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بثت 50 تغريدة معها 135 صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو، و10 مقاطع أخرى على " السناب شات "، و 133 صورة فوتوغرافية على الإنستجرام.ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي حضره العديد من هواة الصيد ومربي الصقور، وعشاق الرحلات البرية من داخل وخارج المملكة المحفل الدولي الكبير في منطقة الخليج العربي والأضخم في مجال تربية الصقور من حيث المشاركة التي بلغت 1723 صقر، ومن حيث المسابقات التيبلغت جوائزها 17 مليون ريال.وتأتي هذه الخدمات الإعلامية التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية "واس" في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحفيز الاستفادة من إمكانيات القطاعات الحكومية، حيث تمنح خمس باقات رعاية للراغبين في رعاية "واس" المتخصصة، لتنقل من خلالها كل فعالية للمتلقين بشكل أكثرعمق ودقة واحترافية سواءً داخل المملكة أو خارجها.// انتهى //20:33ت م0207

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