شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدخل «غينيس» والان نبدء بالتفاصيل
وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في مَلهَم شمال مدينة الرياض.
وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد، المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور، إذ تم تخصيص جوائز له بلغت ( 17.630.000 ) ريال، ووسط مشاركة واسعة من السعودية ودول الخليج والعالم.
من جهتها، قالت الممثلة الرسمية لموسوعة "غينيس" العالمية شيدا سوباسي جيميسي ": كان لنا الشرف بحضور مسابقات نادي الصقور السعودي، التي شارك فيها 1723 صقراً، وهي فئة جديدة، تم تسجيلها وفق معايير عالمية".
وأضافت "من المعايير المعتمدة أنه لا يجب أن يكون هناك تهديداً للحياة، وجميع الصقور المشاركة يجب أن تكون بحالة جيدة، وبعد حصولنا على الرقم الصحيح من إدارة الإحصاءات، يمكنني تأكيد دخول نادي الصقور رسمياً في موسوعة غينيس ب 1723 صقراً، كأكبر سباق للصقور عالمياً، هنا في الرياض في 3 فبراير 2019".
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