شكرا لقرائتكم قناة دال توقف المذيع أحمد المالكي عن الظهور بعد وصفه لمتصلة بقلة الحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قناة دال الفضائية أن الإدارة قررت إيقاف المذيع أحمد المالكي عن الظهور وتقديمه فقرة الحصاد في قناة دال.

وهاجم المذيع أحمد المالكي، فتاة على الهواء مباشرة، إثر مداخلة هاتفية لها ببرنامجه قالت فيه للضيف: ”الله يسعدك، الله يوفقك”.

وفوجئت الفتاة وكذلك ضيف الحلقة المذاعة على قناة ”دال”، برد فعل المذيع الهجومية، حيث اعتبرها ”جرأة وقلة حياء وغزل”.

توتر وانفعال:

وحاول ضيف الحلقة إخبار المذيع أحمد المالكي، أن الفتاة تدعي له فقط ولا تقصد شيئًا، لكنه أصرَّ على موقفه، حيث سادت الحلقة حالة من التوتر والانفعال.

وتم تداول الحلقة على نطاق واسع، حيث علق البعض عليها بأن المذيع لم يوفق في رد الفعل على المتصلة، وتسبب في إحراجها بلا داعٍ.

المذيع يعتذر:

وبعدها بساعات نشرت قناة دال عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو تقدم المذيع أحمد المالكي، من خلاله باعتذار للمتصلة، على ما بدر منه من ردة فعل عنيفة على الهواء مباشرة، إثر مداخلة هاتفية لها ببرنامجه.

وقال المالكي: ”أعتذر إن بدر مني سوء أو خطأ، أو عدم حسن تصرف في ردة الفعل القاسي”، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر أن يتم قطع الاتصال. وكانت الفتاة المتصلة قد تفاجأت بردة فعل المذيع الهجومية، بعدما قامت بالدعاء لضيف الحلقة قائلة له: ”الله يسعدك”؛ حيث اعتبرها غزلًا وقلة حياء.



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