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شكرا لقرائتكم طقس الاثنين .. غبار وأمطار على 10 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد أن تضرب موجة باردة عددًا من المناطق منها الشمالية، والوسطى، والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الرياض، والأجزاء الجنوبية من الشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وقالت الأرصاد إن السماء يوم غد ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.
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