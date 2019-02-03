شكرا لقرائتكم الأرصاد تبحث عن سبب التسرب النفطي بساحل الشعيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متابعة حادث التسرب النفطي بساحل الشعيبة الذي رُصِد الخميس الماضي، من خلال مُباشرة فِرق الهيئة أعمالها الميدانية والتنسيقية مع الجهات المعنية وَفْق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى ، حيث جرى التنسيق مع القطاعات لسرعة بدء عملية إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ.

كما قامت الفرق الميدانية للهيئة باتخاذ الإجراءات المعنية للتعرف على مصدر التلوث من خلال الوقوف على المصادر المحتملة مثل : مراسي الوسائط البحرية للتحقق من تطبيقها الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البحري ، فيما جرى طلب سجل الوسائط البحرية التي أبحرت خلال الـ 72 ساعة الماضية لمنطقة الشعيبة .

وباشرت الفرق مسح ما يقارب 13 كيلو متراً لشاطئ الشعيبة لتحديد المناطق المتأثرة من جراء التلوث ، حيث أظهرت النتائج تأثر الشاطئ الرملي بالزيت بطول 1400 متر وعرض متفاوت يتراوح ما بين 30سنتمتراً إلى 50 سنتيمتراً، وبعمق يتراوح 0.5 سنتيمتر إلى 5 سنتيمترات ، في حين لا تزال أعمال المتابعة الميدانية مستمرة لمراقبة الموقع .

ودعت الهيئة رواد الشاطئ والمتنزهين والصيادين إلى الابتعاد عن منطقة التلوث حفاظاً على صحتهم .

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