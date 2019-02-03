شكرا لقرائتكم انطلاق ملتقى الطب التجميلي في الرياض بمشاركة حكومية ثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق الحدث السنوي الأضخم بالمملكة والشرق الأوسط، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في دورته الثالثة على التوالي، بمشاركة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية، يوم ١٢ فبراير الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، ويستمر لمدة ثلاث أيام.

ويأتي الملتقى ليواكب دور القطاع الصحي الخاص بالمملكة الذي يتزايد على نحو مطرد عامًا بعد آخر ليحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات ومما يبيّن بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد بالمملكة.

ويلقى القطاع الصحي بالمملكة حراكًا تطويريًا شاملًا بشقيه العام والخاص، والذي يسهم في نهضته بدور فاعل في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني التي يُعدّ أحد الروافد الاقتصادية لرؤية المملكة 2030″.

ويتميز الملتقى في الموسم الثالث بنسخة جديدة على مستوى الحضور والمشاركات والرعاة، والمراكز المتميزة والأطباء والرواد في عالم الطب التجميلي على مساحة تزيد على 6500 متر مربع.

وسيشهد الملتقى إطلاق حزمة من ورش العمل المتخصصة وذلك بالتعاون مع شركات طبية رائدة في أعمال التوريد وتوكيلات أكبر العلامات التجارية العالمية في قطاع المنتجات والأجهزة الطبية التجميلية، ومن خلال أسماء طبية رائدة.

وستناقش ورش العمل أحدث التقنيات في عالم التجميل والعلاجات التجميلية الطرق والوسائل الآمنة في العلاجات التجميلية، وآخر مستجدات الجراحات التجميلية والتجارب السعودية في عالم الطب التجميلي، وأهمية رفع الوعي العام حول التجميل والعلاجات التجميلية، والطريق الأنسب لاختيار المراكز والعلاجات من قبل الجمهور، وتفعيل ثقافة اللياقة والرشاقة، وبناء ثقافة الغذاء الصحي ودوره في الجمال والصحة، ودعم التوطين في قطاع التجميل، بالإضافة إلى إبراز تجارب التأمين الطبي في قطاع التجميل ، وخدمات تجهيز وإنشاء المراكز والعيادات التجميلية التكميم وعمليات إنقاص الوزن.

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