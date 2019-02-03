الان تتابع التعليم تدعو منسوبيها لإلغاء السجلات التجارة المسجلة بأسمائهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر أن وزارة التعليم شرعت في التأكد من تعديل مهن منسوبيها الذين يمارسون التجارة بشكل مخالف. وبحسب خطاب حصلت عليه “الخليج 365” فقد استدعت الإدارات منسوبيها ممن ثبت وجود سجلات تجارية بأسمائهم وطلبت منهم إلغاء هذه السجلات أو نقلها بأسماء أخرى مستندة في ذلك على قرار حظر ممارسة التجارة على موظفي الدولة الرسميين. وشددت التعليم على منسوبيها بإجراء التعديلات وتزويدها بذلك حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية وإيقاف الراتب.

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