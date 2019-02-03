الان تتابع إصابة طفل وعامل سقطا في بئر عمقها 15 مترا في الرس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب عامل سوداني الجنسية وطفل بإصابات متفرقة على أثر سقوطهما في بئر عميقة في الرس. وقالت الدفاع المدني في بيان: “باشر مدني الرس بلاغاً عن سقوط طفل في بئر بعمق 15 متراً، تم إخراجه ومعه عامل من الجنسية السودانية حاول إنقاذه قبل وصول الفرق، وتعرضا لإصابات مختلفة”.

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