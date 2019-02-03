وزير الداخلية يسلم كؤوس الملك عبدالعزيز للفائزين في مهرجان الصقور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود اليوم حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، وذلك بمقر المهرجان في ملهم.

وبعد أن أخذ وزير الداخلية مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آي من القرآن الكريم .

ثم شاهد والحضور الأشواط الختامية على كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

بعدها أعلنت مندوبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية شيداء دخول مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في موسوعة جينيس بعد أن حقق الرقم القياسي لأكبر مسابقة صقور في العالم بواقع 1723 صقرا، مهنئة نادي الصقور السعودي على هذا الإنجاز.

إثر ذلك سلم وزير الداخلية، الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الشاهين قرناس حصل عليها علي بن سعيد المري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الشاهين فرخ، حصل عليها محمد بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الجير تبع فرخ حصل عليها محمد بن برغش المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الجير تبع قرناس حصل عليها برغش بن محمد المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الحر فرخ ، حصل عليها برغش بن محمد بن برغش المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة الحر قرناس، حصل عليها حمود بن فهد بن زومان.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة القرموشة فرخ، حصل عليها مسفر بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة القرموشة قرناس، حصل عليها خالد بن إبراهيم البوعينين.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير بيور قرناس، حصل عليها ارميزان بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير بيور فرخ، حصل عليها علي سعيد المري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين قرناس ، حصل عليها ارميزان بن عبدالله الدوسري.

كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين فرخ حصل عليها برغش بن محمد المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز لشوط النخبة الدولي حصل عليها فريق F3K.

كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة الحر فرخ حصل عليها برغش بن محمد المنصوري.

كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة الحر قرناس حصل عليها حمود بن فهد بن زومان.

كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة جير بيور فرخ حصل عليها علي بن سعيد المري.

بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم غادر وزير الداخلية مقر الحفل.

حضر الحفل عدد من الأمراء ، والوزراء، وكبار المسؤولين، وجمع من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.