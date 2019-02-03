، "ماكرون" يعتزم الإفلات من أزمة "السترات الصفراء" بتنظيم استفتاء ،

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يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواصل غدًا (الاثنين)، النقاش الوطني الكبير في ضواحي باريس؛ سعيًا للخروج من أزمة "السترات الصفراء"؛ إمكان تنظيم استفتاء.
ونقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عن مقربين من "ماكرون"، الذي يسعى لاستمالة الرأي العام بعد شهرين ونصف الشهر من التحركات الاحتجاجية والتظاهرات؛ أنه يميل إلى الدعوة لاستفتاء في 26 مايو (أيار)، بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية للخروج من أزمة السترات الصفراء، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويمكن أن تتناول الأسئلة التي ستطرح على الفرنسيين، في هذه الاستشارة الشعبية: مواضيع دستورية؛ مثل خفض عدد البرلمانيين، والاعتراف بالبطاقات البيضاء في الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية.
وأفادت أوساط الرئيس اليوم بأن "كل شيء مطروح، لكن لم يُتّخذ أي قرار".
وكان "ماكرون" قد ذكر الخميس الماضي لعدد من الصحافيين، أن "مسألة الاستفتاء ستكون من المواضيع المطروحة للبحث، وينبغي درسها مليًّا".
في المقابل تحفظ البعض على إجراء الاستفتاء في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات الأوروبية.
وفي السبت الثاني عشر لتحرك "السترات الصفراء"، شارك نحو 58600 شخص في التظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، بحسب الأرقام الرسمية، وتخللت هذه التظاهرات بعض المناوشات في باريس وعدد من المدن.
"ماكرون" يعتزم الإفلات من أزمة "السترات الصفراء" بتنظيم استفتاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواصل غدًا (الاثنين)، النقاش الوطني الكبير في ضواحي باريس؛ سعيًا للخروج من أزمة "السترات الصفراء"؛ إمكان تنظيم استفتاء.
ونقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عن مقربين من "ماكرون"، الذي يسعى لاستمالة الرأي العام بعد شهرين ونصف الشهر من التحركات الاحتجاجية والتظاهرات؛ أنه يميل إلى الدعوة لاستفتاء في 26 مايو (أيار)، بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية للخروج من أزمة السترات الصفراء، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويمكن أن تتناول الأسئلة التي ستطرح على الفرنسيين، في هذه الاستشارة الشعبية: مواضيع دستورية؛ مثل خفض عدد البرلمانيين، والاعتراف بالبطاقات البيضاء في الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية.
وأفادت أوساط الرئيس اليوم بأن "كل شيء مطروح، لكن لم يُتّخذ أي قرار".
وكان "ماكرون" قد ذكر الخميس الماضي لعدد من الصحافيين، أن "مسألة الاستفتاء ستكون من المواضيع المطروحة للبحث، وينبغي درسها مليًّا".
في المقابل تحفظ البعض على إجراء الاستفتاء في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات الأوروبية.
وفي السبت الثاني عشر لتحرك "السترات الصفراء"، شارك نحو 58600 شخص في التظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، بحسب الأرقام الرسمية، وتخللت هذه التظاهرات بعض المناوشات في باريس وعدد من المدن.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
08:26 PM
تحفّظ على إجرائه بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية
يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواصل غدًا (الاثنين)، النقاش الوطني الكبير في ضواحي باريس؛ سعيًا للخروج من أزمة "السترات الصفراء"؛ إمكان تنظيم استفتاء.
ونقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عن مقربين من "ماكرون"، الذي يسعى لاستمالة الرأي العام بعد شهرين ونصف الشهر من التحركات الاحتجاجية والتظاهرات؛ أنه يميل إلى الدعوة لاستفتاء في 26 مايو (أيار)، بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية للخروج من أزمة السترات الصفراء، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويمكن أن تتناول الأسئلة التي ستطرح على الفرنسيين، في هذه الاستشارة الشعبية: مواضيع دستورية؛ مثل خفض عدد البرلمانيين، والاعتراف بالبطاقات البيضاء في الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية.
وأفادت أوساط الرئيس اليوم بأن "كل شيء مطروح، لكن لم يُتّخذ أي قرار".
وكان "ماكرون" قد ذكر الخميس الماضي لعدد من الصحافيين، أن "مسألة الاستفتاء ستكون من المواضيع المطروحة للبحث، وينبغي درسها مليًّا".
في المقابل تحفظ البعض على إجراء الاستفتاء في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات الأوروبية.
وفي السبت الثاني عشر لتحرك "السترات الصفراء"، شارك نحو 58600 شخص في التظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، بحسب الأرقام الرسمية، وتخللت هذه التظاهرات بعض المناوشات في باريس وعدد من المدن.
، "ماكرون" يعتزم الإفلات من أزمة "السترات الصفراء" بتنظيم استفتاء ،
المصدر : الخليج 365
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