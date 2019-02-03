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محمد بن مسعود - الدمام - شدّ انتباه المتابعين قيام الطائر المعروف بـ"أم سالم"، بمهاجمة ناقة بكل بسالة واستماتة على الرغم من صغر حجمه وقلة حيلته، وذلك للدفاع عن صغاره وحمايتها من بطش الناقة.
ووثّق مقطع متداول الناقةَ وهي تهوي برأسها لعشّ الطائر محاوِلة أكلَ الصغار، بينما يهاجم الطائر رأس الناقة قاصدًا عينيها، محاولًا منعَها من أكل صغاره.
مقطع آخر وثّقه المهتم بالبيئة والحياة الفطرية ثابت الفضل، أظهر أُنثى طائر "أم سالم" وهي تطعم صغارها في صحاري مركز القصب شرق محافظة شقراء، وكشف المقطع عناية الطائر بعش صغاره من خلال تنظيفه من الشوائب والفضلات.
شاهد.. "أم سالم" تهاجم "ناقة" للدفاع عن صغارها.. تعرف عليها وعلى حياتهافلاح الجوفان الخليج 365 2019-02-03
شدّ انتباه المتابعين قيام الطائر المعروف بـ"أم سالم"، بمهاجمة ناقة بكل بسالة واستماتة على الرغم من صغر حجمه وقلة حيلته، وذلك للدفاع عن صغاره وحمايتها من بطش الناقة.
ووثّق مقطع متداول الناقةَ وهي تهوي برأسها لعشّ الطائر محاوِلة أكلَ الصغار، بينما يهاجم الطائر رأس الناقة قاصدًا عينيها، محاولًا منعَها من أكل صغاره.
مقطع آخر وثّقه المهتم بالبيئة والحياة الفطرية ثابت الفضل، أظهر أُنثى طائر "أم سالم" وهي تطعم صغارها في صحاري مركز القصب شرق محافظة شقراء، وكشف المقطع عناية الطائر بعش صغاره من خلال تنظيفه من الشوائب والفضلات.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:33 PM
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:48 PM
شدّ انتباه المتابعين قيام الطائر المعروف بـ"أم سالم"، بمهاجمة ناقة بكل بسالة واستماتة على الرغم من صغر حجمه وقلة حيلته، وذلك للدفاع عن صغاره وحمايتها من بطش الناقة.
ووثّق مقطع متداول الناقةَ وهي تهوي برأسها لعشّ الطائر محاوِلة أكلَ الصغار، بينما يهاجم الطائر رأس الناقة قاصدًا عينيها، محاولًا منعَها من أكل صغاره.
مقطع آخر وثّقه المهتم بالبيئة والحياة الفطرية ثابت الفضل، أظهر أُنثى طائر "أم سالم" وهي تطعم صغارها في صحاري مركز القصب شرق محافظة شقراء، وكشف المقطع عناية الطائر بعش صغاره من خلال تنظيفه من الشوائب والفضلات.
، شاهد.. "أم سالم" تهاجم "ناقة" للدفاع عن صغارها.. تعرف عليها وعلى حياتها ،
المصدر : الخليج 365
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