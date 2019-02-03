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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير إدارة مرور منطقة نجران، العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، الرقيب حسين بن صالح الزبيدي رتبته الجديدة، بعد صدور قرار مدير عام المرور بترقيته إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة السلامة المرورية بإدارة مرور منطقة نجران.
وعبّر "الزبيدي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، مؤكداً على أنها ستكون حافزاً له -بعد توفيق الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
مدير مرور نجران يقلد "الزبيدي" رتبته الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
قلّد مدير إدارة مرور منطقة نجران، العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، الرقيب حسين بن صالح الزبيدي رتبته الجديدة، بعد صدور قرار مدير عام المرور بترقيته إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة السلامة المرورية بإدارة مرور منطقة نجران.
وعبّر "الزبيدي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، مؤكداً على أنها ستكون حافزاً له -بعد توفيق الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:26 PM
قلّد مدير إدارة مرور منطقة نجران، العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، الرقيب حسين بن صالح الزبيدي رتبته الجديدة، بعد صدور قرار مدير عام المرور بترقيته إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة السلامة المرورية بإدارة مرور منطقة نجران.
وعبّر "الزبيدي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، مؤكداً على أنها ستكون حافزاً له -بعد توفيق الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
، مدير مرور نجران يقلد "الزبيدي" رتبته الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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