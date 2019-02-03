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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع رسمياً إنهاءها إجراءات التعاقد مع اللاعب المهاجم البلجيكي " ايلومبي مبويو " قادماً من نادي كورتريك الهولندي، دون الكشف عن تفاصيل العقد من حيث المدة أو القيمة المالية.
ومن المقرر وصول المهاجم البلجيكي اليوم لمدينة بريدة للالتحاق بتدريبات الفريق صاحب المركز 11 في جدول ترتيب دوري المحترفين.
من جانبه تمنى رئيس النادي فهد المطوع التوفيق للاعب مع زملائه اللاعبين وأن يكون إضافة للرائد.
يذكر أن اللاعب (31 عاماً) تنقل بين عدد من الأندية أبرزها جينك البلجيكي وسيون السويسري كما مثل مبويو منتخب بلجيكا في مباراتين دوليتين.
البلجيكي ايلومبي مبويو يقود هجوم الرائدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع رسمياً إنهاءها إجراءات التعاقد مع اللاعب المهاجم البلجيكي " ايلومبي مبويو " قادماً من نادي كورتريك الهولندي، دون الكشف عن تفاصيل العقد من حيث المدة أو القيمة المالية.
ومن المقرر وصول المهاجم البلجيكي اليوم لمدينة بريدة للالتحاق بتدريبات الفريق صاحب المركز 11 في جدول ترتيب دوري المحترفين.
من جانبه تمنى رئيس النادي فهد المطوع التوفيق للاعب مع زملائه اللاعبين وأن يكون إضافة للرائد.
يذكر أن اللاعب (31 عاماً) تنقل بين عدد من الأندية أبرزها جينك البلجيكي وسيون السويسري كما مثل مبويو منتخب بلجيكا في مباراتين دوليتين.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:35 PM
أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع رسمياً إنهاءها إجراءات التعاقد مع اللاعب المهاجم البلجيكي " ايلومبي مبويو " قادماً من نادي كورتريك الهولندي، دون الكشف عن تفاصيل العقد من حيث المدة أو القيمة المالية.
ومن المقرر وصول المهاجم البلجيكي اليوم لمدينة بريدة للالتحاق بتدريبات الفريق صاحب المركز 11 في جدول ترتيب دوري المحترفين.
من جانبه تمنى رئيس النادي فهد المطوع التوفيق للاعب مع زملائه اللاعبين وأن يكون إضافة للرائد.
يذكر أن اللاعب (31 عاماً) تنقل بين عدد من الأندية أبرزها جينك البلجيكي وسيون السويسري كما مثل مبويو منتخب بلجيكا في مباراتين دوليتين.
، البلجيكي ايلومبي مبويو يقود هجوم الرائد ،
المصدر : الخليج 365
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