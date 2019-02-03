، الحزم يعود من بعيد ويقلب الطاولة على الفيصلي في عقر داره بثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني أيام الجولة الثامنة عشرة من الدوري

نجح فريق الحزم من قلب الطاولة على مضيفه فريق الفيصلي، بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع الحزم رصيده من النقاط إلى النقطة 19 بالمركز 12 بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 27 بالمركز الثامن .

كان الإحباط هو عنوان الشوط الأول من المباراة بامتياز، إذ فشل الفريقان في تقديم أداء يليق بحجم الدوري السعودي للمحترفين، حيث كثرت فيها التمريرات الخاطئة، في ظل انحصار اللعب في منتصف الملعب وغياب الهجمات الحقيقية على المرميين.

إذ قدم اللاعبون أداءً مملاً للغاية ومحبطًا للجماهير ووصل الأمر إلى فشل الفريقين في تسديد سوى كرة واحدة على مرمى الخصم بين الخشبات الثلاث.

تأخرت أول فرصة تهديفية حتى الدقيقة 28 وكانت من نصيب الفيصلي، حيث تلقى المحترف البرازيلي دينيلسون بيريرا كرة رائعة داخل منطقة الجزاء وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة التي وجدت الحارس في طريقها .

في الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين قليلاً لاسيما من الفيصلي في بدايته، لكنه لم يرتق إلى المستوى المأمول في ظل بحث الطرفين عن تسجيل هدف يمنحهما عن خطف نقاط اللقاء، وهو ما حصل بعد مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط.

أفضلية الفيصلي استطاع ترجمتها إلى هدف في الدقيقة 55 بعد أن نفذ لاعبوه جملة تكتيكية مميزة قادها دينيلسون بيريرا مسجل الهدف منذ البداية، تبادل خلالها الكرة مع زملائه لتصل إلى فهد الأنصاري الذي بدوره قدم لمحة فنية قبل أن يمرر كرة بينية جميلة جعلت دينيسلون يهرب من الدفاع ويواجه المرمى ويسدد كرة سكنت في شباك الحارس مالك عسلة.

تأخر فريق الحزم في العودة لأجواء اللعب حتى الدقيقة 79 ، حيث توغل يوسف قلفة من الرواق الأيمن لمرمى الفيصلي قبل أن يعكس كرة وصلت أمام المرمى، لم يتوان جون باجوي في إيداعها شباك مصطفى ملائكة معلنة عن هدف تعديل النتيجة .

حملت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع الفرح لفريق الحزم حينما تمكن أسامة خلف من تسجيل هدف التقدم والانتصار، بعد أن خطف الكرة بطريقة جميلة من دفاع الفيصلي قبل أن يطلق قذيفة صاروخية عجز مصطفى ملائكة في التصدي لها .