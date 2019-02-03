السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع لطب الطوارئ بجدة غداً



جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

تُطلق الجمعية

وأعرب رئيس المؤتمر استشاري طب الاصابات والطوارئ بالحرس الوطني ، الدكتور أحمد بن محمود وزان ، عن شكره وتقديره للشريك الاستراتيجي لمؤتمر "البرنامج الوطني لتطوير طب الطوارئ" على دعمه المستمر والدائم للجمعية وانشطتها .

من جانبه أفاد رئيس مجلس ادارة الجمعية واللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري واستاذ طب الطوارئ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور جميل بن طلال ابوالعينين ، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الاستشاريين المحليين والدوليين من مختلف التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ ، و أكثر من ٧٠ متحدثا ومحاضرا عن المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث في مختلف تخصصاته والأنظمة العلاجية و التشخيصية الحديثة ، إضافة إلى العديد من الفعاليات من بينها المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة نخبة من الجامعات السعودية وكليات الطب ووزارة الصحة ، والهلال الاحمر ، وبعض الشركات الطبية .

بدوره قال رئيس برنامج التدريب بمجمع الملك عبدالله الطبي استشاري طب الطوارئ ، الدكتور أنس بن فؤاد حمام "أنه وللمرة الأولى سيتم تخصيص مسار في طب طوارئ الأطفال ليوم كامل ، ومسار خاص لتمريض الطوارئ ، ومسار خاص للبحث العلمي في مجال طب الطوارئ ، مبينا أن المؤتمر يسبقه عقد حزمة من ورش العمل في ذات التخصص للأطباء والمتدربين والممارسين الصحيين ، وكذا إقامة ١٣ ورشة عمل مختلفة من ضمنها التخدير الإجرائي للحالات الطارئة والاشعة الصوتية التشخيصية ، وقراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة ، ومهارة تجبير الكسور ، وأن عدد المُسجّلين فيها بلغ أكثر من ٤٠٠ ممارس صحي ، وإقامة مسابقة علمية ثقافية بين متدربي البرنامج السعودي لطب الطوارئ من مختلف مناطق المملكة وبالتنافس مع فريق من متدربي دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .

وعن اعتماد المؤتمر من قِبل هيئة التخصصات الصحية ، أبان نائب رئيس اللجنة المنظمة استشاري طب الطوارئ بمجمع الملك عبدالله الطبي ، الدكتور محمد بن حاتم عزام ، أنه تم اعتماده بـ٢٥ ساعة تعليمية طبية ، حيث من المتوقع حضور أكثر من ١٢٠٠ ممارس صحي خلال أيام المؤتمر والورش الطبية ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ متطوعا ومتطوعة ، بهدف التنظيم والتجهيز لاستضافة المؤتمر ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك فعاليات توعوية عقب المؤتمر في السلام مول للتعريف بأمراض طب الطواري الأكثر شيوعاً عن طريق محاكاة واقعية لغرفة الطوارئ على مدار ثلاثة ايام من ٧-٩ فبراير.

// انتهى //

19:51ت م

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جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستُطلق الجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة غداً أعمال المؤتمر العلمي الدولي في دورته الرابعة ، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وذلك بفندق الريتز كارلتون جدة ، ويستمر ثلاثة أيام.وأعرب رئيس المؤتمر استشاري طب الاصابات والطوارئ بالحرس الوطني ، الدكتور أحمد بن محمود وزان ، عن شكره وتقديره للشريك الاستراتيجي لمؤتمر "البرنامج الوطني لتطوير طب الطوارئ" على دعمه المستمر والدائم للجمعية وانشطتها .من جانبه أفاد رئيس مجلس ادارة الجمعية واللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري واستاذ طب الطوارئ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور جميل بن طلال ابوالعينين ، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الاستشاريين المحليين والدوليين من مختلف التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ ، و أكثر من ٧٠ متحدثا ومحاضرا عن المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث في مختلف تخصصاته والأنظمة العلاجية و التشخيصية الحديثة ، إضافة إلى العديد من الفعاليات من بينها المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة نخبة من الجامعات السعودية وكليات الطب ووزارة الصحة ، والهلال الاحمر ، وبعض الشركات الطبية .بدوره قال رئيس برنامج التدريب بمجمع الملك عبدالله الطبي استشاري طب الطوارئ ، الدكتور أنس بن فؤاد حمام "أنه وللمرة الأولى سيتم تخصيص مسار في طب طوارئ الأطفال ليوم كامل ، ومسار خاص لتمريض الطوارئ ، ومسار خاص للبحث العلمي في مجال طب الطوارئ ، مبينا أن المؤتمر يسبقه عقد حزمة من ورش العمل في ذات التخصص للأطباء والمتدربين والممارسين الصحيين ، وكذا إقامة ١٣ ورشة عمل مختلفة من ضمنها التخدير الإجرائي للحالات الطارئة والاشعة الصوتية التشخيصية ، وقراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة ، ومهارة تجبير الكسور ، وأن عدد المُسجّلين فيها بلغ أكثر من ٤٠٠ ممارس صحي ، وإقامة مسابقة علمية ثقافية بين متدربي البرنامج السعودي لطب الطوارئ من مختلف مناطق المملكة وبالتنافس مع فريق من متدربي دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .وعن اعتماد المؤتمر من قِبل هيئة التخصصات الصحية ، أبان نائب رئيس اللجنة المنظمة استشاري طب الطوارئ بمجمع الملك عبدالله الطبي ، الدكتور محمد بن حاتم عزام ، أنه تم اعتماده بـ٢٥ ساعة تعليمية طبية ، حيث من المتوقع حضور أكثر من ١٢٠٠ ممارس صحي خلال أيام المؤتمر والورش الطبية ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ متطوعا ومتطوعة ، بهدف التنظيم والتجهيز لاستضافة المؤتمر ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك فعاليات توعوية عقب المؤتمر في السلام مول للتعريف بأمراض طب الطواري الأكثر شيوعاً عن طريق محاكاة واقعية لغرفة الطوارئ على مدار ثلاثة ايام من ٧-٩ فبراير.// انتهى //19:51ت م0199

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