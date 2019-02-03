السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يستقبل المكرمين من مجلس أمناء المنجزين العرب



الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, المنجزين من المملكة العربية

وأكد سموه خلال استقباله المنجزين في مكتبه بديوان الإمارة, أن الجوائز التي حصلوا عليها تُعد إنجازًا لهم ولوطهنم, ورفعوا من خلاله علم المملكة في هذا الملتقى العربي الأخوي، متمنيًا لهم التوفيق.

وقد جاء اختيار المنجزين المتميزين ثقافيًا وأدبيًا واجتماعيًا ورياضيًا كنتيجة لرصد مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للحراك الإنساني، والأعمال الحثيثة التي قام بها المنجزين بكل تفان واخلاص مستحق لهذه الجوائز.

وفيما يلي أسماء المنجزين من المملكة الذين جرى تكريمهم وهم : الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح السحيباني, والفائز بجائزة الإنجاز والتميز في مجال المسؤولية المجتمعية طلال الرشيد, والدكتور عبدالعزيز الخالد الذي حصد جائزة المنجزين العرب في مجال

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19:09ت م

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الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, المنجزين من المملكة العربية السعودية الذين جرى تكريمهم من مجلس أمناء المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب الذي عقد مؤخرًا تحت عنوان "الإنجاز والابداع والتميز", وذلك بجمهورية مصر الشقيقة.وأكد سموه خلال استقباله المنجزين في مكتبه بديوان الإمارة, أن الجوائز التي حصلوا عليها تُعد إنجازًا لهم ولوطهنم, ورفعوا من خلاله علم المملكة في هذا الملتقى العربي الأخوي، متمنيًا لهم التوفيق.وقد جاء اختيار المنجزين المتميزين ثقافيًا وأدبيًا واجتماعيًا ورياضيًا كنتيجة لرصد مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للحراك الإنساني، والأعمال الحثيثة التي قام بها المنجزين بكل تفان واخلاص مستحق لهذه الجوائز.وفيما يلي أسماء المنجزين من المملكة الذين جرى تكريمهم وهم : الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح السحيباني, والفائز بجائزة الإنجاز والتميز في مجال المسؤولية المجتمعية طلال الرشيد, والدكتور عبدالعزيز الخالد الذي حصد جائزة المنجزين العرب في مجال الرياضة , والذي نال جائزة الإبداع والتميز عبدالرزاق بن علي التركي, والدكتور راشد آل زومة الذي حصل على جائزة المنجزين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, والمقدم سعد الأكلبي الفائز بدرع الإنجاز للمنجزين العرب, وسفير النوايا الحسنة الدكتور واصف كابلي, وسامية البخاري الحاصلة على جائزة المنجزين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, والحاصل على جائزة التميز في مجال الإبداع والابتكار محمد الغمري, ومفرح العسيري الذي حصد جائزة المنجزين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, وحسام محنشي الذي نال على جائزة صناع الإنجاز, والفائز بجائزة المنجزين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية الدكتور عبدالله الجفالي, وأحمد محنشي الذي حصد بجائزة المنجزين العرب في المسؤولية المجتمعية, والفائزة بجائزة التميز في الإعلام سعاد العسيري, والحاصلة على جائزة المنجزين العرب في الإبداع والتميز عائشة عادل السيد, ورجاء القرني التي حصدت جائزة التميز في الإعلام التنموي, والفائز بجائزة المنجزين العرب في المسؤولية المجتمعية الدكتور يعن الله الغامدي, وسفير النوايا الحسنة لثقافة الصورة الصامتة للعام 2018م, ورسام الكاريكاتير والمدرب المعتمد في معهد ثقف أيمن الغامدي, وأمل العامري الحاصلة على جائزة التميز في ريادة الأعمال.// انتهى //19:09ت م0190

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