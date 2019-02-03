السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يمول مشروع المسح الوبائي للحيوان بالسودان بـ 9 ملايين يورو



الخرطوم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الثروة الحيوانية بالسودان عبد الكريم دقاش بمكتبه اليوم، الخبيرة الهولندية بالاتحاد الأوروبي لوسي مارسي التي تزور الخرطوم حالياً.

وقال الوزير عقب اللقاء إن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل مشروع المسح الوبائي الثالث بمبلغ 9 ملايين يورو لمدة أربع سنوات، مشيراً الى أنه يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في مجال صحة الحيوان.

وأضاف أن المشروع يستهدف ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وغرب وجنوب وشمال كردفان، والقضارف وكسلا.

وبين أن المشروع تعده وتنفذه الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالوزارة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في دعم المعامل والمحاجر البيطرية.

// انتهى //

18:54ت م

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الخرطوم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الثروة الحيوانية بالسودان عبد الكريم دقاش بمكتبه اليوم، الخبيرة الهولندية بالاتحاد الأوروبي لوسي مارسي التي تزور الخرطوم حالياً.وقال الوزير عقب اللقاء إن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل مشروع المسح الوبائي الثالث بمبلغ 9 ملايين يورو لمدة أربع سنوات، مشيراً الى أنه يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في مجال صحة الحيوان.وأضاف أن المشروع يستهدف ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وغرب وجنوب وشمال كردفان، والقضارف وكسلا.وبين أن المشروع تعده وتنفذه الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالوزارة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في دعم المعامل والمحاجر البيطرية.// انتهى //18:54ت م0187

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