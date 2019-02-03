شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السعودية تتخذ هذا الإجراء الجديد بشأن مواطني هذه الدولة والان مع التفاصيل
وذكرت صحيفة “عكاظ”، أن هناك تعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية أفضى لمنح مواطنيها تأشيرة زيارة متعددة السفريات بـ90 دولار أي ” 338 ” ريال لمدة 5 سنوات.
وأوضحت المذكرة التي تم توقيعها بين الجانبين، ضرورة التزام حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته.
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