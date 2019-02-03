شكرا لقرائتكم خبر عن إلى الضعف.. ارتفاع عدد السياح السعوديين إلى أذربيجان في 2018 والان مع التفاصيل

كشفت وزارة السياحة والطبيعة بأذربيجان أن هناك ارتفاعًا في عدد السياح الزائرين لأذربيجان مع زيادة عدد الفعاليات المنفذة، والتي تهدف إلى التعريف بإمكانات البلد السياحية، ووصل عدد السياح القادمين عام 2018 إلى ما يلامس 3 ملايين بنسبة تقترب من 6 في المائة.

وتتميز أذربيجان بوجود 6 مطارات دولية وطرق حديثة وسكة حديد وفنادق وطبيعة خلابة ومنتجعات صيفية وشتوية بجانب تطور السياحة الصحية وآثار تاريخية كثيرة.

وكشفت هيئة الإحصاء بأذربيجان أن السياح جاء ترتيبهم كالتالي: 900 ألف من مواطني روسيا، و600 ألف من جورجيا، و300 ألف من تركيا، و240 ألف سائح من إيران، و33 ألف سائح من الإمارات، 26 ألف سائح سعودي، 24 ألف سائح من العراق.

وجاء في بيان الإحصاء أن 5,6 في المائة من القادمين زاروا البلد في شهر يناير و8,5 في المائة في فبراير، و7,9 في المائة في مارس، و7,7 في المائة في أبريل و3.7 في المائة في مايو و5.9 في المائة في يونيو و6.11 في المائة في يوليو و3. 11 في المائة في أغسطس و1.8 في المائة في سبتمبر و4.7 في المائة في أكتوبر و5.7 في المائة في نوفمبر و6.7 في المائة في ديسمبر.

ومن الملاحظ زيادة عدد الزائرين في العام الماضي من بلدان الخليج، باستثناء الإمارات وإيران أكثر من غيرها، حيث إن عدد الوافدين من السعودية إلى البلد ارتفع بنسبة 100 %، وكذلك من البحرين.