شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 3 فبراير بالبنوك المصرية والان مع التفاصيل

الخليج 365- مع اهتمام المواطن السعودي بمعرفة سعر العملة الوطنية في كافة الوجهات التى يسافر إليها ومن ضمنها جمهورية مصر العربية نستعرض في التقرير التالي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 3 فبراير 2019.

سجل الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى سعر للشراء، في بنك مصر بقيمة 4.71 جنيه، بينما سجلت العملة السعودية، أقل سعر للبيع، خلال تعاملات البنوك اليوم الأحد، في بنك الاسكندرية عند مستوى 4.71 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الأحد 3-2-2019 4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الأحد 3-2-2019 نحو 4.69 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي، الأحد 4.71 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي، اليوم الأحد 4.69 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

سجل الريال السعودي، اليوم الأحد، 4.67 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي، اليوم الأحد 4.66 جنيها للشراء،4.71 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 3 فبراير بالبنوك المصرية

