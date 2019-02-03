وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية متأثرًا بإصابته في هجوم قاعدة العند

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض توفي نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على قاعدة العند الشهر الماضي.

ونعى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الزنداني بقوله : اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة يرتقي شهيدا أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند لينضم إلى قافلة الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن والذود عن مكتسباته وفي مقدمتها النظام الجمهوري.. تعازينا للقيادة السياسية ولأسرته ورفاقه.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد هاجمت قاعدة العند أثناء عرض عسكري أقامته وزارة الدفاع بطائرة مسيرة ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والمصابين.

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