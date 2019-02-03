التسجيل في ساند للنساء والرجال | طريقة وشروط التسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتقدم

التسجيل في ساند للنساء والرجال أمر يهم كل مواطن سعودي، قامت مؤسسة التأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بوضع نظام ساند لحماية الموظفين السعوديين المسجلين في المؤسسة، وهو عبارة عن نظام تكافلي يكفل الموظف في حالة الإستغناء عنه أو فصله من الشركة التي يعمل بها، ويساعد الموظف على سد إحتياجاته حتى يعود إلى الوظيفة أو ينتقل إلى وظيفة أخرى، وبدأ العمل بنظام ساند عام 1435هـ، وإستطاع النظام توفير الحياة الإجتماعية الكريمة لجميع الموظفين المتعطلين عن العمل.

طريقة التسجيل في ساند للنساء والرجال

يساعد نظام ساند على تحقيق العدل، وضمان حق العامل بالقطاع الحكومي عند فصله عن العمل، ويُمكن التسجيل في نظام ساند من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى الحساب الخاص بك في مؤسسة التأمينات الإجتماعية عبر الضغط على اسم الموقع.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رمز المستخدم، وكلمة المرور، وإضغط على زر دخول.

ثم قم بالضغط علي خيار (تقديم طلب إستحقاق).

بعد ذلك أدخل رقم الحساب البنكي الخاص بك.

ثم قم بإدخال كافة بيانات الإتصال الشخصية.

بعد ذلك يجب إقرار التعهد، والتأكيد على أن كافة المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

في النهاية قم بالضغط على زر تعديل.

وسوف تلاحظ ظهور رسالة تؤكد إتمام عملية تقديم الطلب بنجاح.

بعد ذلك ستصلك رسالة على جوالك تؤكد إستحقاق طلب التعويض، أما في حالة إذا كنت غير مؤهل، فسوف تظهر لك رسالة تحتوي على الأسباب التي تمنع تؤهلك للإستفادة من النظام.

مزايا التسجيل في ساند

يقتطع نظام ساند نسبة حوالي 1% من راتب الموظف، وفي حالة فصل الموظف من شركته لأي سبب، هنا تقوم مؤسسة التأمينات الإجتماعية بصرف 60% من راتب الموظف لمدة سنة، وبذلك يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال والحد الأقصى للراتب 9000 ريال شهرياً.

شروط التسجيل في نظام ساند

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا، ويُشترط أن يكون قادرًا عن العمل.

يجب ألا يكون المتقدم عاطلًا عن العمل لمدة أكثر من 90 يومًا.

يجب أن يكون المتقدم قد تم فصله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته.

يجب ألا يكون المتقدم في نظام ساند كفيلًا لعامل أجنبي.

ألا يكون المتقدم مُسجل في برنامج حافز.

أن يكون المتقدم موجوداً داخل المملكة السعودية لمدة 60 يومًا قبل التسجيل.

إن كان لديكم أي استفسارات حول التسجيل في ساند للنساء والرجال يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.