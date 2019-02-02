، الجزائر.. 4 أحزاب ترشح "بوتفليقة" للانتخابات الرئاسية قبل تقدمه لها رسميًا ،

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رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر، اليوم (السبت)، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل، في خطوة تسبق على الأرجح تقديم "بوتفليقة" ترشيحه شخصيًا.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أفاد "التحالف" في بيان صدر بعد اجتماع قادة أربعة تشكيلات سياسية، بأن "أحزاب التحالف الرئاسي ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرًا لسداد حكمة خياراته وتثمينًا للإنجازات المهمة، التي حققتها الجزائر تحت قيادته، واستكمالاً لبرنامج الإصلاحات الذي بدأه".
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب، ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمّع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس.
وسبق لهذه الأحزاب أن دعت الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، إلى الترشح، لكن اجتماع اليوم ارتدى طابعًا رسميًا.
وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 مارس المقبل.
ولم يعلن "بوتفليقة" إلى الآن قراره بالترشح، إلا أن "أويحيى" قال: "لا يوجد أي شك بخصوص ترشحه"، كما أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي.
الجزائر.. 4 أحزاب ترشح "بوتفليقة" للانتخابات الرئاسية قبل تقدمه لها رسميًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر، اليوم (السبت)، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل، في خطوة تسبق على الأرجح تقديم "بوتفليقة" ترشيحه شخصيًا.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أفاد "التحالف" في بيان صدر بعد اجتماع قادة أربعة تشكيلات سياسية، بأن "أحزاب التحالف الرئاسي ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرًا لسداد حكمة خياراته وتثمينًا للإنجازات المهمة، التي حققتها الجزائر تحت قيادته، واستكمالاً لبرنامج الإصلاحات الذي بدأه".
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب، ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمّع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس.
وسبق لهذه الأحزاب أن دعت الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، إلى الترشح، لكن اجتماع اليوم ارتدى طابعًا رسميًا.
وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 مارس المقبل.
ولم يعلن "بوتفليقة" إلى الآن قراره بالترشح، إلا أن "أويحيى" قال: "لا يوجد أي شك بخصوص ترشحه"، كما أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
11:09 PM
عقب اجتماع مشترك
رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر، اليوم (السبت)، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل، في خطوة تسبق على الأرجح تقديم "بوتفليقة" ترشيحه شخصيًا.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أفاد "التحالف" في بيان صدر بعد اجتماع قادة أربعة تشكيلات سياسية، بأن "أحزاب التحالف الرئاسي ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرًا لسداد حكمة خياراته وتثمينًا للإنجازات المهمة، التي حققتها الجزائر تحت قيادته، واستكمالاً لبرنامج الإصلاحات الذي بدأه".
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب، ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمّع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس.
وسبق لهذه الأحزاب أن دعت الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، إلى الترشح، لكن اجتماع اليوم ارتدى طابعًا رسميًا.
وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 مارس المقبل.
ولم يعلن "بوتفليقة" إلى الآن قراره بالترشح، إلا أن "أويحيى" قال: "لا يوجد أي شك بخصوص ترشحه"، كما أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي.
، الجزائر.. 4 أحزاب ترشح "بوتفليقة" للانتخابات الرئاسية قبل تقدمه لها رسميًا ،
المصدر : الخليج 365
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