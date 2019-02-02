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اعتذرت أمانة الجوف عن التغريدة الرياضية التي كتبها أحد موظفيها، التي قال فيها: "الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يا هلال، مبروك الدوري".
وقالت الأمانة: "نبارك للتعاون، والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية، واختلطت عليه الحسابات من الحماس".
"أمانة الجوف" معتذرة: نبارك للتعاون.. زميلنا نصراويته طاغيةبدر العتيبي الخليج 365 2019-02-02
اعتذرت أمانة الجوف عن التغريدة الرياضية التي كتبها أحد موظفيها، التي قال فيها: "الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يا هلال، مبروك الدوري".
وقالت الأمانة: "نبارك للتعاون، والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية، واختلطت عليه الحسابات من الحماس".
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
11:06 PM
بعد تغريدة رياضية غرد بها الحساب
اعتذرت أمانة الجوف عن التغريدة الرياضية التي كتبها أحد موظفيها، التي قال فيها: "الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يا هلال، مبروك الدوري".
وقالت الأمانة: "نبارك للتعاون، والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية، واختلطت عليه الحسابات من الحماس".
، "أمانة الجوف" معتذرة: نبارك للتعاون.. زميلنا نصراويته طاغية ،
المصدر : الخليج 365
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