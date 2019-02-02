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شهدت محافظات ومدن المنطقة الشرقية مساء اليوم هطول أمطار متوسطة، شملت الدمام والخبر والظهران. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مع توقعات باستمرار زخات المطر حتى الساعة الثانية فجرًا، حسب توقعات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وكانت "الأرصاد" قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مدن المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية.. وتوقعات باستمرارها حتى الفجرحامد العلي الخليج 365 2019-02-02
شهدت محافظات ومدن المنطقة الشرقية مساء اليوم هطول أمطار متوسطة، شملت الدمام والخبر والظهران. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مع توقعات باستمرار زخات المطر حتى الساعة الثانية فجرًا، حسب توقعات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وكانت "الأرصاد" قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مدن المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
10:06 PM
شملت الدمام والخُبر والظهران.. والسماء ملبدة بالغيوم
شهدت محافظات ومدن المنطقة الشرقية مساء اليوم هطول أمطار متوسطة، شملت الدمام والخبر والظهران. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مع توقعات باستمرار زخات المطر حتى الساعة الثانية فجرًا، حسب توقعات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وكانت "الأرصاد" قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مدن المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
، أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية.. وتوقعات باستمرارها حتى الفجر ،
المصدر : الخليج 365
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