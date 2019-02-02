، انطلاق النسخة الثانية من ماراثون "صحة مكة " ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 1225 متسابقًا

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم السبت تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الماراثون الثاني للجري والأول لسباق الدراجات الهوائية.

كما صاحب الماراثون معرض توعوي تثقيفي، وأركان تمثل الجهات المشاركة كافة لتوعية الزوار بأسلوب النمط الصحي، وتعديل السلوك، والتعامل مع الأمراض المزمنة، والتعرف على إمكانيات وجهود الجهات.

جاء ذلك بمشاركة جهات عدة، منها أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، وإدارة الدفاع المدني بمكة، وجامعة أم القرى، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، والشركة الوطنية للمياه، وإدارة تعليم مكة، والشرطة والمرور بالعاصمة المقدسة، وجمعية كافل لرعاية الأيتام بمكة، وبتنظيم مؤسسة الخيمة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وقال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير إن هذه الفعالية تأتي من منطلق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لتعزيز صحة المجتمع، ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج منها مجتمع صحي. معربًا عن مدى سعادته بعدد المشاركين هذا العام الذين فاق عددهم الموسم الأول من ماراثون مكة. مبينًا أن ما يميز ماراثون هذا الموسم مشاركة سباق الدراجات الهوائية للمرة الأولى؛ إذ بلغ عدد المسجلين ٢٧٥ دراجًا. مؤكدًا حرص صحة مكة المكرمة على مشاركة المرأة في الماراثون بأن تكون آمنة وسليمة؛ إذ تم رصد جميع الملاحظات التي قد تعيق مشاركتها هذا العام للرفع بها إلى الجهات المختصة؛ ليتم تلافيها، وتتاح لها فرصة المشاركة مستقبلاً وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري أن إدارة الصحة العامة عززت الماراثون بمشاركة العيادات المتنقلة، وهي إحدى المبادرات التي تقوم بها صحة مكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية من مختلف التخصصات للمرضى في القرى والهجر؛ إذ تقدم تلك الخدمات للمتسابقين الذين يعانون الإجهاد، إضافة إلى الجماهير الحاضرة بالماراثون.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي إن عدد المشاركين في ماراثون الجري وسباق الدراجات الهوائية بلغ 1225 متسابقًا، منهم 104 من فئة صغار السن، و846 متسابقًا من فئة الكبار، فيما بلغ عدد الدراجين 275، وشاركت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة مكة المكرمة بالمستشفى المتنقل، وبعدد سيارات إسعاف وفرق طبية، إضافة لسيارات إسعاف وفرق طبية من هيئة الهلال الأحمر بمكة، تمركزت في خط سير الماراثون للحفاظ على سلامة المتسابقين في حال وجود أي إجهاد عضلي أو حراري - لا قدر الله - إضافة لفرق الاتصالات اللاسلكية بصحة مكة المكرمة التي أمَّنت نقاط الاتصال للجنة المنظمة وفق منظومة عمل متكاملة.

مشيرًا إلى وجود إعلاميي وإعلاميات مكة المكرمة الذين أسهموا في نقل صورة مشرفة للحدث من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز المادية والعينية على المتسابقين من فئتَي الجري والدراجات الهوائية بمختلف المراكز، كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة الداعمة لإنجاح الحدث من قِبل راعي الحفل.