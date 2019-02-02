السعودية | عاجل.. وقف خدمات منشأة “تموين غذائي” وظفت “بائعة آسيوية” في أحد الفروع

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عاجل.. وقف خدمات منشأة “تموين غذائي” وظفت “بائعة آسيوية” في أحد الفروع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:28 مساءً, 2 فبراير 2019 م
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقفها خدمات منشأة متخصصة للتموين الغذائي، وظفت عاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، للعمل في البيع لدى إحدى فروعها في محل مخصص للتموين الغذائي.
وقالت في تغريدة على “تويتر”: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تعمل في البيع لدى محل مخصص للتموين الغذائي، تؤكد الوزارة وقوفها ميدانياً على الموقع، وضبط المخالفات مع إيقاف خدمات المنشأة، لحين ضمان تصحيح المخالفات المرصودة بالكامل”.
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