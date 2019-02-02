شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على طالب حمل سلاحًا داخل مدرسة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض، إنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يحمل سلاح رشاش داخل إحدى المدارس، باشرت الأجهزة الأمنية مهامها، إذ أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد هويته والقبض عليه (مواطن/١٧ عاماً) طالب بالمرحلة الثانوية بمركز ليلى بمحافظة الأفلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
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