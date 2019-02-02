شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بشقة في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أخمد المدني المدني بالجبيل حريقاً إندلع في غرفة نوم بشقة بالجبيل الصناعية نتج عنه إحتجاز ١٠ أشخاص تم إخلائهم دون أي إصابات ولله الحمد. وكان الدفاع المدني تلقي بلاغًا، مساء اليوم، عن نشوب حريق في غرفة نوم بشقة بالجبيل الصناعية، وتوجهت فرق الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.



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