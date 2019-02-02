شكرا لقرائتكم لقطات من صعود محمد بن حسام وفيصل بن خالد قمة جبل شدا الأسفل في المخواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز العاتي - الباحة

بمتابعة وتنسيق من وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، صالح محمد القلطي، تشرفت منطقة الباحة صباح أمس الجمعة، بزيارة الأمير محمد بن حسام بن سعود والأمير فيصل بن خالد بن محمد بن عبدالعزيز، حيث تم التوجه لمحافظة المخواة وتحديدًا جبل شدا الأسفل، وذلك رغبة منهم في عمل (هايكنج) مسير جبلي.

وفور وصولهم، كان في استقبالهم مدير هايكنج السعودية بمنطقة الباحة صالح الغامدي وكذلك ناصر الشدوي، ومن ثم بدأ الهايكنج في تمام الساعة الثامنة صباحًا في مسار يحمل في طياته الكثير من التضاريس المتنوعة والمناظر الجميلة وسط الكهوف والغابات الرائعة.

ورغم صعوبة المسار إلا أنه لم يمنعهم من الاستمتاع بالأجواء الباردة والمناظر الطبيعية الخلابة ولغرابة المكان، وظروف الطريق، وتحدي الصعود، جعل الفريق من قمة جبل شدا الأسفل هدفًا لبلوغه، وهذا ما تم بالفعل، وعند وصولهم القمة توجه الفريق لمنتجع الكهوف السياحي، وسط تأمل في عظمة الخالق من خلال التكوينات الطبيعية والكهوف المختلفة.

وعقب ذلك قدمت العضوية الشرفية لهايكنج السعودية للأمير محمد بن حسام وكذلك الأمير فيصل بن خالد بن محمد بن عبدالعزيز نظير تشريفهم للمنطقة وقيامهم بهذا الهايكنج بمسافة 4 كيلو مترات بجبل شدا الأسفل والاستمتاع بالمكان وإبراز ما تحويه طبيعة بلادنا الحبيبة من مواقع جميلة تأهلها أن تكون واجهة سياحية مميزة.

وتأتي هذه الفعالية وسط متابعة من مؤسس هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني.

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