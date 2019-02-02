الان تتابع بعد وفاة مواطن.. القبض على المتورطين بمشاجرة في الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت ٢٧/ ٥/ ١٤٤٠ هـ باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغا عن مشاجرة نتج عنها تعرض أحد المشاركين فيها للدعس، ما نتج عنه وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتورطين في الجريمة، خمسة مواطنيين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.