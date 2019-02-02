شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل: إخلاء 10 أشخاص من حريق شقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجبيل) أخمد الدفاع المدني في الجبيل حريقاً إندلع في غرفة نوم بشقة بالجبيل الصناعية نتج عنه إحتجاز ١٠ أشخاص أخمد الدفاع المدني في الجبيل حريقاً إندلع في غرفة نوم بشقة بالجبيل الصناعية نتج عنه إحتجاز ١٠ أشخاص وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (السبت) أنه تم إخلائهم دون أي اصابات.



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