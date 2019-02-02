شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الكثافة المرورية.. «جسر الملك فهد» يدعو إلى أخذ الحيطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين أخذ الحيطة وذلك بما يشهده الجسر من حركة كثيفة جدا باتجاه دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين أخذ الحيطة وذلك بما يشهده الجسر من حركة كثيفة جدا باتجاه السعودية منذ صباح اليوم السبت. واوضحت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أنه من المتوقع استمرار الحركة حتى فجر الغد الأحد، مشيرة إلى أن جميع الإدارات تعمل بطاقتها القصوى.



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