شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على «الطالب المسلّح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) بناء على ما تقتضيه و تستجوبه المصلحة العامة، وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام. والتحقق من صحة فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حيازة طالب لما يشتبه أن يكون سلاحاً نارياً في إحدى المدارس، ونسبته لمن ظهر فيه، و استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

بناء على ما تقتضيه و تستجوبه المصلحة العامة، وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام. والتحقق من صحة فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حيازة طالب لما يشتبه أن يكون سلاحاً نارياً في إحدى المدارس، ونسبته لمن ظهر فيه، و استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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