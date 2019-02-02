سحب رعدية ممطرة جنوبي الرياض.. والدفاع المدني يُحذِّر

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة جنوبي الرياض.. والدفاع المدني يُحذِّر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
شدد الدفاع المدني على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع التعليمات، جراء التقلبات الجوية التي تمر بها منطقة الرياض، والمتمثلة في تكون سحب رعدية ممطرة خاصة على المحافظات الجنوبية.
وتأتي تحذيرات الدفاع المدني بناء على ما ورد من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
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