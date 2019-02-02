مصادر: خطاب السماح بالمشروبات الكحولية مفبرك ومزوّر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

علمت "سبق" أن الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر، خطاب مفبرك مزوّر.

وبيّنت المصادر أن طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها؛ وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلاً من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.

وشددت المصادر على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.