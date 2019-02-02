، الطائف.. متهور يدهس طفل الثامنة "هشام" ويتركه جثة مضرجة بالدماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدلت عبارات الترحيب في "لقاء العائلة" لدموع حارقة.. والبحث جارٍ عن الجاني

تواصل الجهات الأمنية المعنية بمحافظة الطائف بحثها عن قائد مركبة متهور، دهس طفلاً في الثامنة من عمره، ولاذ بالهرب من موقع الحادث مخلفًا أسى ومعاناة وحزنًا شديدًا لأسرة الطفل، التي فقدته بعد أن دهسته عجلات المركبة.

وتفصيلاً، كانت مناسبة قد جمعت إخوة بعائلاتهم ليلة أمس في أحد المنازل بحي الطحلاوي في الطائف إلا أنها تحولت إلى حزن وأسى، وتبدلت عبارات الترحيب الممزوجة بالابتسامة إلى بكاء ودموع حارقة بعد أن تعرض الطفل "هشام بن ماجد عيضة الحافي الحارثي" (8 سنوات)، ويدرس بالصف الأول الابتدائي، الذي كان مع بقية أبناء عمومته بالشارع المقابل للمنزل، للدهس من مركبة، يشتبه بأن تكون من نوع "جيمس شفر" سوداء، ويتراوح موديلها بين 2009-2010.

وكان قائد "الجيمس" - وفقًا لشهود عيان - يقودها بتهور مع شارع فرعي داخلي عندما دهس جسد الطفل، ولاذ بعدها بالهرب مخلفًا جثته مسجاة على الطريق تنزف الدماء. وقد لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل والده الذي حمله محاولاً إسعافه إلى المستشفى.

وحضرت للموقع دوريات المرور والأمن، وجارٍ البحث والتحري عن الجاني. كما استعانت دوريات بما التقطته محطة وقود قريبة من الموقع، دون أن تتضح أرقام لوحة المركبة الهاربة التي يتواصل البحث عنها.