، وكيل إمارة مكة يرعى الاثنين المقبل حفل جائزة الشباب 101 "طموح" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بشراكة بين "رعاية الأجيال" و"السبيعي الخيرية"

يرعى وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، يوم الاثنين المقبل حفل جائزة الشاب 101 "طموح" في نسختها الثالثة، التي تنفذها جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة بشراكة استراتيجية مع مؤسسة السبيعي الخيرية، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز.

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة سليم بن غيث الفايدي - باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية كافة - عن بالغ الشكر والامتنان للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه المتواصل لبرامج الشباب.

كما قدَّم شكره لوكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، على رعايته حفل جائزة الشاب 101 "طموح" في نسختها الثالثة، التي تأتي بهدف تكريم الشاب السعودي الرائد في أفكاره ومبادراته الداعمة للشباب والمجتمع، مثمنًا الجهود المبذولة من الشريك الاستراتيجي للجائزة (مؤسسة السبيعي الخيرية) في سبيل تحقيق ذلك.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي للجائزة عبدالله بن نشاء البقمي إن فكرة الجائزة تعتمد على المنافسة بين الشباب والفتيات السعوديين الذين لديهم مبادرات وابتكارات واختراعات في 6 مجالات، هي: (الصحة، البيئة، التعليم والتعلم، العمل، الرياضة، الأسرة والمجتمع)، وتحمل اسم "الشاب 101 طموح"، وهو مأخوذ من أسماء المقررات الدراسية في السنة الجامعية الأولى للدلالة على أنها الخطوة الأولى للشاب أو الفتاة في طريق المبادرات والابتكارات؛ إذ تستهدف الجائزة الطلاب والطالبات الجامعيين والخريجين من عمر 19 سنة حتى 26 سنة.

ولفت البقمي إلى أن جائزة الشاب 101 طموح تهدف إلى إبراز قدرات الشباب والفتيات السعوديين، وتنمية مواهبهم، وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم، وتعميق انتمائهم لمجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية، ودورهم المؤثر في تحقيق رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب، وفق رؤية احترافية مدروسة، تتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030 لمساعدة شباب الوطن على أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم.