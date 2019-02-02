، الأزمة الفنزويلية تتفاقم.. ضابط كبير يعترف بزعيم المعارضة ،

دعا جنرال فنزويلي كبير، اليوم (السبت) القوات المسلحة للتمرد على الرئيس نيكولاس مادورو، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مع تنامي الضغوط في الداخل والخارج على "مادورو" للتنحي، وتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم.
وفي مقطع مصور جرى تداوله اليوم على موقع "تويتر"، قال الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو القيادة العليا للقوات الجوية: "إن أغلب القوات المسلحة تخلت بالفعل عن مادورو الذي يقول إنه ضحية انقلاب موجه من الولايات المتحدة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال "يانيز" في المقطع: "شعب فنزويلا.. 90 في المئة من القوات المسلحة لا تدعم الديكتاتور.. إنها تدعم شعب فنزويلا... بالنظر إلى أحداث الساعات الماضية فالانتقال للديمقراطية وشيك بالفعل".
في المقابل، اتهمت القيادة العليا "يانيز" بالخيانة عبر حسابها في "تويتر".
وطبقًا لصفحة القيادة العليا على الإنترنت، يرأس "يانيز" التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.
و"يانيز" هو أول جنرال فنزويلي موجود في الخدمة يعترف بـ"غوايدو"، منذ أن أعلن نفسه رئيسًا يوم 23 يناير.
الأزمة الفنزويلية تتفاقم.. ضابط كبير يعترف بزعيم المعارضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
دعا جنرال فنزويلي كبير، اليوم (السبت) القوات المسلحة للتمرد على الرئيس نيكولاس مادورو، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مع تنامي الضغوط في الداخل والخارج على "مادورو" للتنحي، وتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم.
وفي مقطع مصور جرى تداوله اليوم على موقع "تويتر"، قال الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو القيادة العليا للقوات الجوية: "إن أغلب القوات المسلحة تخلت بالفعل عن مادورو الذي يقول إنه ضحية انقلاب موجه من الولايات المتحدة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال "يانيز" في المقطع: "شعب فنزويلا.. 90 في المئة من القوات المسلحة لا تدعم الديكتاتور.. إنها تدعم شعب فنزويلا... بالنظر إلى أحداث الساعات الماضية فالانتقال للديمقراطية وشيك بالفعل".
في المقابل، اتهمت القيادة العليا "يانيز" بالخيانة عبر حسابها في "تويتر".
وطبقًا لصفحة القيادة العليا على الإنترنت، يرأس "يانيز" التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.
و"يانيز" هو أول جنرال فنزويلي موجود في الخدمة يعترف بـ"غوايدو"، منذ أن أعلن نفسه رئيسًا يوم 23 يناير.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
09:24 PM
قيادة الجيش اتهمته بالخيانة
دعا جنرال فنزويلي كبير، اليوم (السبت) القوات المسلحة للتمرد على الرئيس نيكولاس مادورو، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مع تنامي الضغوط في الداخل والخارج على "مادورو" للتنحي، وتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم.
وفي مقطع مصور جرى تداوله اليوم على موقع "تويتر"، قال الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو القيادة العليا للقوات الجوية: "إن أغلب القوات المسلحة تخلت بالفعل عن مادورو الذي يقول إنه ضحية انقلاب موجه من الولايات المتحدة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال "يانيز" في المقطع: "شعب فنزويلا.. 90 في المئة من القوات المسلحة لا تدعم الديكتاتور.. إنها تدعم شعب فنزويلا... بالنظر إلى أحداث الساعات الماضية فالانتقال للديمقراطية وشيك بالفعل".
في المقابل، اتهمت القيادة العليا "يانيز" بالخيانة عبر حسابها في "تويتر".
وطبقًا لصفحة القيادة العليا على الإنترنت، يرأس "يانيز" التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.
و"يانيز" هو أول جنرال فنزويلي موجود في الخدمة يعترف بـ"غوايدو"، منذ أن أعلن نفسه رئيسًا يوم 23 يناير.
، الأزمة الفنزويلية تتفاقم.. ضابط كبير يعترف بزعيم المعارضة ،
المصدر : الخليج 365
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