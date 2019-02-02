، وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد يزور مدينتَيْ الملك سعود والملك فهد الطبيتَيْن ،

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زار وفدٌ من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مكون من المدير التنفيذي الدكتور عادل الصالح، والمشرف على برنامج "بسمة حياة" صالح الشمراني، مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والتقى المدير التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، ومدير مستشفى الأطفال بالمدينة الدكتور يوسف العتيبي.
وتم خلال الزيارة مناقشة وتفعيل اتفاقية التعاون الموقَّعة بين الطرفَيْن، والترتيب لعمل فعالية ونشاط للأطفال بمناسبة اليوم العالمي لأمراض سرطان الأطفال.
كما زار الوفد مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، والتقى الدكتور موسى الحربي رئيس قسم الأورام بالمستشفى، وتم بحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين، تهدف إلى إنشاء قاعة ترفيهية للأطفال مجهزة بأحدث التجهيزات، وكذلك المساهمة في تحسين أوضاع الأطفال المصابين بأمراض السرطان وأسرهم وفق أهداف برنامج "بسمة حياة".
من جانبه، قال المشرف على برنامج بسمة حياة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ صالح الشمراني إن الزيارة جاءت في إطار اهتمام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال المرضى بالسرطان في السعودية؛ إذ إن المؤسسة من خلال برنامج "بسمة حياة" حريصة على تأكيد التزامها بدعم الأطفال، وتأمين مختلف سبل الرعاية لهم، والتخفيف من آلامهم، ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأشار الشمراني إلى أن برنامج بسمة حياة إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، ويهدف إلى رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم، وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض، وطرق مواجهته، إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.
يُذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أبرمت مؤخرًا اتفاقيتين مع منشآت صحية بالسعودية، الأولى مع مدينة الملك سعود الطبية، والثانية مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. وتهدف الاتفاقيتان إلى فتح آفاق جديدة للمشاركة والتعاون فيما يفيد الصالح العام لتحقيق تنمية صحية شاملة، يعود أثرها على صحة المواطنين النفسية والمعنوية، فضلاً عن توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان.
وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد يزور مدينتَيْ الملك سعود والملك فهد الطبيتَيْنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
زار وفدٌ من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مكون من المدير التنفيذي الدكتور عادل الصالح، والمشرف على برنامج "بسمة حياة" صالح الشمراني، مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والتقى المدير التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، ومدير مستشفى الأطفال بالمدينة الدكتور يوسف العتيبي.
وتم خلال الزيارة مناقشة وتفعيل اتفاقية التعاون الموقَّعة بين الطرفَيْن، والترتيب لعمل فعالية ونشاط للأطفال بمناسبة اليوم العالمي لأمراض سرطان الأطفال.
كما زار الوفد مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، والتقى الدكتور موسى الحربي رئيس قسم الأورام بالمستشفى، وتم بحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين، تهدف إلى إنشاء قاعة ترفيهية للأطفال مجهزة بأحدث التجهيزات، وكذلك المساهمة في تحسين أوضاع الأطفال المصابين بأمراض السرطان وأسرهم وفق أهداف برنامج "بسمة حياة".
من جانبه، قال المشرف على برنامج بسمة حياة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ صالح الشمراني إن الزيارة جاءت في إطار اهتمام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال المرضى بالسرطان في السعودية؛ إذ إن المؤسسة من خلال برنامج "بسمة حياة" حريصة على تأكيد التزامها بدعم الأطفال، وتأمين مختلف سبل الرعاية لهم، والتخفيف من آلامهم، ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأشار الشمراني إلى أن برنامج بسمة حياة إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، ويهدف إلى رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم، وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض، وطرق مواجهته، إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.
يُذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أبرمت مؤخرًا اتفاقيتين مع منشآت صحية بالسعودية، الأولى مع مدينة الملك سعود الطبية، والثانية مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. وتهدف الاتفاقيتان إلى فتح آفاق جديدة للمشاركة والتعاون فيما يفيد الصالح العام لتحقيق تنمية صحية شاملة، يعود أثرها على صحة المواطنين النفسية والمعنوية، فضلاً عن توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
08:49 PM
لدعم الأطفال مرضى السرطان.. وتم خلالها مناقشة وتفعيل اتفاقية التعاون
زار وفدٌ من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مكون من المدير التنفيذي الدكتور عادل الصالح، والمشرف على برنامج "بسمة حياة" صالح الشمراني، مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والتقى المدير التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، ومدير مستشفى الأطفال بالمدينة الدكتور يوسف العتيبي.
وتم خلال الزيارة مناقشة وتفعيل اتفاقية التعاون الموقَّعة بين الطرفَيْن، والترتيب لعمل فعالية ونشاط للأطفال بمناسبة اليوم العالمي لأمراض سرطان الأطفال.
كما زار الوفد مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، والتقى الدكتور موسى الحربي رئيس قسم الأورام بالمستشفى، وتم بحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين، تهدف إلى إنشاء قاعة ترفيهية للأطفال مجهزة بأحدث التجهيزات، وكذلك المساهمة في تحسين أوضاع الأطفال المصابين بأمراض السرطان وأسرهم وفق أهداف برنامج "بسمة حياة".
من جانبه، قال المشرف على برنامج بسمة حياة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ صالح الشمراني إن الزيارة جاءت في إطار اهتمام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال المرضى بالسرطان في السعودية؛ إذ إن المؤسسة من خلال برنامج "بسمة حياة" حريصة على تأكيد التزامها بدعم الأطفال، وتأمين مختلف سبل الرعاية لهم، والتخفيف من آلامهم، ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأشار الشمراني إلى أن برنامج بسمة حياة إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، ويهدف إلى رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم، وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض، وطرق مواجهته، إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.
يُذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أبرمت مؤخرًا اتفاقيتين مع منشآت صحية بالسعودية، الأولى مع مدينة الملك سعود الطبية، والثانية مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. وتهدف الاتفاقيتان إلى فتح آفاق جديدة للمشاركة والتعاون فيما يفيد الصالح العام لتحقيق تنمية صحية شاملة، يعود أثرها على صحة المواطنين النفسية والمعنوية، فضلاً عن توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان.
، وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد يزور مدينتَيْ الملك سعود والملك فهد الطبيتَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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