أمانة الطائف: إغلاق طريق الملك سعود وتحويله لشارع أبو العتاهية

أعلنت أمانة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إغلاق طريق الملك سعود؛ بسبب أعمال شركة الكهرباء.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أمانة الطائف وبالتنسيق مع شعبة السلامة المرورية، بدأت إغلاق طريق الملك سعود وتحويله إلى شارع أبو العتاهية بدلا من شارع خالد بن الوليد، وذلك بسبب أعمال شركة الكهرباء.

من جهة أخرى، أعلنت أمانة الطائف، في وقت سابق، إزالة إحداثات مخالفة أقامها معتدون على أراضي مشروع الطائف الجديد.

كما أعلنت- أيضًا- إطلاق 5 أرقام مخصصة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، ضمن جهود أمانة الطائف في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

وأوضحت أمانة الطائف عبر موقعها الإلكتروني، أن الخدمة الجديدة تتمثل في أرقام للتواصل عبر تطبيق «واتس آب»، لاستقبال الملاحظات والبلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المدعمة بالصور والفيديو، وسرعة تمريرها للمعالجة من قبل الإدارات والاقسام المختصة بالأمانة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي على 4 أرقام مخصصة لملاحظات الصيانة والنظافة والرش وصحة البيئة والأسواق والحدائق والتجميل، وهي كالتالي ملاحظات الصيانة «سفلتة، أرصفة، إنارة» على الرقم :0565900245، ملاحظات النظافة والرش على الرقم الثابت لأول مرة ٠١٢٧٤٢٢١١١، ملاحظات صحة البيئة والأسواق على الرقم :0506720730، ملاحظات الحدائق والتجميل على الرقم :0567733424، وفيما يخص الفعاليات والشراكة المجتمعية على الرقم ٠٥٥٥٧٢٨٤٦٦

وأضافت الأمانة أنه يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلّغ، ورقم سجله المدني، ويفضل إرفاق صورة أو فيديو توضح الملاحظة، وذلك حتى يمكن التواصل مع العميل لسرعة إنهاء الملاحظة.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من أمانة الطائف على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للأهالي بما يتفق مع رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن أمانة الطائف أطلقت هذه الخدمة تسهيلًا على الأهالي في إيصال الملاحظات للأمانة، وهناك تطبيق البلاغات الجغرافية والذي يقوم باستقبال البلاغات وتوجيها بشكل آلي للجهات والإدارات المختصة للتعامل السريع معها، علاوة على رقم البلاغات المختصر بغرفة العمليات ٩٤٠.