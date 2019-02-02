بالفيديو.. صحة جازان تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على حارس مستشفى بيش

كشفت صحة جازان، اليوم السبت، تفاصيل واقعة مستشفى بيش، وقصة الاعتداء على حارس أمن المستشفى، والإجراءات المتبعة التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت صحة جازان في بيان لها، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك حيال التصوير داخل منشأة حكومية، مؤكدة وجود طرق نظامية يتم اتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة من قبل المراجعين للمستشفيات.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت صحة جازان، أنه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي يظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام، فإن الحادث وقع عند استقبال مريض وتقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث.

وأشارت صحة جازان، إلى أن عددًا من المرافقين للمريض تجمعوا داخل غرفة الطوارئ والحوادث، وعندما طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعًا للازدحام ومن أجل راحة المريض، قام ٦ أشخاص بالاعتداء على حارس الأمن بالضرب، وأيضًا القيام بتصوير واقعة الاعتداء عليه، والهروب من المستشفى، ومن ثم قاموا بنشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت صحة جازان، أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة، ورفعته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء على حارس الأمن، وكذلك حيال واقعة التصوير داخل منشأة حكومية.

وأكدت صحة جازان، للمرضى والمراجعين، بأن هناك طرقًا نظامية يتم اتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، وذلك عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة «937»؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام بالغ والعمل على حلها وتلافيها مستقبلًا.

يذكر، أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأي وسيلة، إذا نتج عنها إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يومًا، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.