السعودية اليوم / الهاجري والدامر يفوزان بجوائز مزاين الصقور في مهرجان الملك عبدالعزيز

ملهم 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
حصل الصقار خالد ناصر الهاجري والصقار سلطان فهد الدامر مساء اليوم على جوائز مسابقة مزاين الصقور المخصصة لفئات" الجير بيور فرخ " و " الجير بيور قرناس " ، سعوديين - دولية مفتوحة - ، وذلك في ختام مسابقات المزاين ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي ينظمها نادي الصقور السعودي ، في ملهم شمال مدينة الرياض .
وفي فئة " الجير بيور فرخ " توج الصقار خالد ناصر الهاجري بالثلاثة مراكز الأولى ، وفي فئة " الجير بيور قرناس " توج الصقار سلطان فهد الدامر بالمركز الأول ، وتوج الصقار ضحي علي المنصوري بالمركزين الثاني والثالث .
يذكر أن مسابقة المزاين التي خصص لها جوائز مالية بلغت 3 ملايين ريال سعودي إحدى أهم المسابقات التي تحظى باهتمام واسع، ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين، حيث يتم ترشيح الصقر الأجمل من قبل لجنة التحكيم ، ووفق معايير ومواصفات محددة تتضمن الجانب الجمالي للصقر بشكل
عام ، من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية التي تميزه عن باقي الصقور من نفس الفئة ، وأجزاء الطير، من الرأس، الأرجل، والمخالب، والمنقار، والعيون، فضلاً عن اللون الخاص بالطير ودقة الريش واصطفافه ، ويضع كل حكم من حكام البطولة، الدرجة التي يراها مناسبة لكل جزء من الطير ، لتكون النتيجة النهائية التي تمنح الصقر الرتبة التي يستحقها.
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21:29ت م
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