

عدن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

شنّت قوات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن قوات الجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية، مواقع المتمردين الحوثيين في جبل البرقة بمديرية مقبنة سقط عدد منهم بين قتيل وجريح، كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة البرح غرب تعز وخلف ذلك خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين".

وفي الجنوب الشرقي، لمحافظة تعز اندلعت مواجهات عنيفة وحدات من الجيش وعناصر من المليشيا، تكبد فيها المتمردون خسائر في الأرواح والعتاد.

// انتهى //

20:33ت م

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عدن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسشنّت قوات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن قوات الجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية، مواقع المتمردين الحوثيين في جبل البرقة بمديرية مقبنة سقط عدد منهم بين قتيل وجريح، كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة البرح غرب تعز وخلف ذلك خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين".وفي الجنوب الشرقي، لمحافظة تعز اندلعت مواجهات عنيفة وحدات من الجيش وعناصر من المليشيا، تكبد فيها المتمردون خسائر في الأرواح والعتاد.// انتهى //20:33ت م0099

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعي للجيش اليمني وغارات للتحالف غربي تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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