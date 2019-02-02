المحتل الإسرائيلي يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان



رام الله 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

أجبر المحتل الإسرائيلي اليوم، مقدسيًا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن مجدي أبو تايه من سكان عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، أجبره المحتل على هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص.

// انتهى //

19:58ت م

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رام الله 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأجبر المحتل الإسرائيلي اليوم، مقدسيًا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن مجدي أبو تايه من سكان عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، أجبره المحتل على هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص.// انتهى //19:58ت م0093

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