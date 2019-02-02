شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365- نستعرض أسعار العملات بمجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 201 والان مع التفاصيل

الخليج 365- حافظ الريال السعودي علي استقراره أمام عملات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير 2019 ، ونستعرض أسعار العملات بمجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي والتى تهم المواطن السعودي .

سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299 درهم اماراتي 1.0209دينار بحريني 9.9469دينار كويتي 12.3660ريال عماني 9.7402ريال قطري 1.0299 سعر الريال السعودي أمام الدينار الكويتي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت 2 فبراير 2019



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