شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365- نستعرض أسعار العملات بمجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 201 والان مع التفاصيل
الخليج 365- حافظ الريال السعودي علي استقراره أمام عملات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير 2019 ، ونستعرض أسعار العملات بمجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي والتى تهم المواطن السعودي .
سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:
درهم اماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.3660
ريال عماني 9.7402
ريال قطري 1.0299
سعر الريال السعودي أمام الدينار الكويتي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت 2 فبراير 2019
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365- نستعرض أسعار العملات بمجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 201 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.