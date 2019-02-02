شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالمملكة السعودية اليوم السبت 2 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- واصلت أسعار الذهب سلسة الارتفاعات التي بدأتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لترتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير 2019، بدعم من ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية للذهب.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت: سعر الجرام عيار 24 159.07 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 22 145.82 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 21 139.19 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 18 119.31 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 14 92.79 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 12 79.54 ريال سعودي

أوقية الذهب 4,947 ريالًا جنيه الذهب 1,114 ريالًا ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالمملكة السعودية اليوم السبت 2 فبراير 2019



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