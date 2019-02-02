السعودية | «العمل» توقف خدمات محل تموين غذائي لتوظيفه «بائعة آسيوية»

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:03 مساءً, 2 فبراير 2019 م المناطق_الرياض أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت وقف خدمات محل مخصص للتموين الغذائي وظفت بائعة آسيوية. وقالت وزارة العمل عبر حسابها على (تويتر) “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تعمل في البيع لدى محل مخصص للتموين الغذائي، تؤكد الوزارة وقوفها ميدانياً على الموقع، وضبط المخالفات مع إيقاف خدمات المنشأة، لحين ضمان تصحيح المخالفات المرصودة بالكامل”.

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