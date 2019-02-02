السعودية | شاهد: جولة سياحية لـ”محمد بن راشد آل مكتوم” وابنه “حمدان” وسط معالم العلا التاريخية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:56 مساءً, 2 فبراير 2019 م

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان آل مكتوم، مجموعة من الصور، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على هامش مشاركته في سباق التحمل على كأس خادم الحرمين الشريفين بالعلا، وفقاً لـ”العربية نت”.

وألتقطت الصور أثناء جولتهم السياحية على معالم العلا التاريخية، مبدين إعجابهم بالمشاهد الطبيعية والمخزون التاريخي والثقافي للمنطقة، ودور #السعودية في المحافظة عليها.

الجدير بالذكر أن مشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سباق القدرة والتحمل عبر فريقين M7 و MRM، وذلك ضمن 237 فارساً من 12 دولة، حيث تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا.