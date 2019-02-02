شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جازان تكشف ملابسات الاعتداء على حارس أمن بمستشفى بيش والان نبدء بالتفاصيل

تعرض أحد حرس الأمن بمستشفى بيش العام بمنطقة جازان يوم أمس لاعتداء من قبل ٦ أشخاص وتصوير مشهد الاعتداء والفرار من الموقع, وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة بعد بلاغ من إدارة المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام.

عليه توضح صحة جازان أنه تم استقبال مريض وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث ؛ وعند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام ٦ أشخاص بالاعتداء على حارس الأمن بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين قد تم تحرير محضر واقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية.

وأضاف أن صحة جازان تؤكد للمرضى والمراجعين بأن هناك طرق نظامية لإتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والإستشارات بالوزارة 937 حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام.